Клімкін оприлюднив деталі підготовки до зустрічі Порошенка з Трампом

Сполученні Штати зацікавлені у європейській і демократичній Україні та прагнутимуть, щоб наша країна не повернулася до пострадянської реальності.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ Павло Клімкін у ефірі "1+1".

"Ми спілкуємось і з Радою національної безпеки, і з Державним департаментом. Нам потрібно належним чином підготуватися до цієї зустрічі. Оскільки ми маємо декілька питань на порядку денному, деякі пропозиції в контексті взаємодії – саме української та американської – ми готуємо додатково. Я хочу їх спочатку обговорити. Їх зараз обговорює наш посол Валерій Чалий, у нас є декілька додаткових контактів", – зазначив він.

Також міністр підкреслив, що наступного тижня відвідає Сполучені Штати.

На його переконання, нова адміністрація США знає, якої політики дотримуватися, і в чому полягають її інтереси.

"А її інтереси полягають в тому, щоб підтримати демократичну та європейську Україну, і щоб ми жодним чином не повернулися до пострадянської реальності", – резюмував Клімкін.

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