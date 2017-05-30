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Клімкін потролив Путіна щодо його заяви про Анну Ярославну

18:04, сьогодні 1946 Читать новость на русском
Клімкін затролив Путіна, назвавши Пушкіна українцем
Клімкін затролив Путіна, назвавши Пушкіна українцем / Getty Images

Глава МЗС України Павло Клімкін підколов президента Росії Володимира Путіна щодо його заяви про київську княжну Анну Ярославну. Так, міністр вирішив назвати українцем російського поета Олександра Пушкіна.

Про це Клімкін написав у Twitter.

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"Проблема навіть не в тому, що Росія намагається "привласнити" Анну Ярославну, а в тому, що дійсно вважає Анну Київську росіянкою…", – додав міністр.

Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.

Теги: Україна Політика Володимир Путін Курйози Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 Канал
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