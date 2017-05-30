Клімкін потролив Путіна щодо його заяви про Анну Ярославну

Глава МЗС України Павло Клімкін підколов президента Росії Володимира Путіна щодо його заяви про київську княжну Анну Ярославну. Так, міністр вирішив назвати українцем російського поета Олександра Пушкіна.

Про це Клімкін написав у Twitter.

Вважатиму Пушкіна українцем.Зрештою,українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKyiv #JesuisUkrainienne — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 мая 2017 г.

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"Проблема навіть не в тому, що Росія намагається "привласнити" Анну Ярославну, а в тому, що дійсно вважає Анну Київську росіянкою…", – додав міністр.

Проблема навіть не в тому, що Росія намагається «привласнити» Анну Ярославну, а в тому, що дійсно вважає Анну Київську росіянкою… — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 мая 2017 г.

Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.