Клімкін пояснив, чому США не будуть домовлятися з Росією щодо України

Росія, як країна, втратила довіру з боку світового суспільства. В тому числі, і з боку США.

Саме тому США не будуть домовлятися з Кремлем щодо українського питання. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю для Liga.net.

За його словами, інтереси США та Росії фундаментально розходяться.

Навіть в Україні спекулюють на темі про те, що Росія може десь там під сукном домовитися з США про Україну. Такого не буде. Ніхто в світі вже не вірить Росії. Немає навіть мінімального довіри. Вона абсолютно відсутня. І довіра не повернеться ні сьогодні, ні завтра. Росія довіру втратила на роки,

– наголосив він.

Проте Клімкін відзначив, що координація в окремих питаннях між США та Росією цілком можлива. Але в той же час в США суттєво скоротили стратегічно наступальні озброєння на адресу РФ.

"Бажання Москви "розвести" Вашингтон і озброїтися новими зразками – це що? Це не те, що дозволить повернути довіру, це тільки погіршує становище РФ", – додав він.

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