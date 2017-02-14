Клімкін пояснив, чому Україну обрали мішенню кібератак

За допомогою кібератак невідомі хакерські групи намагалися вивести з ладу фінансову систему України та послабити її оборонний потенціал, оскільки наслідки таких нападів можуть бути більш руйнівними, ніж в результаті звичайних засобів ведення війни.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час засідання Радбезу ООН.

З 2015 року низка державних установ в Україні, а також найважливіші національні інфраструктурні об'єкти, наприклад, регіональні електромережі та фінансові інститути, пали жертвою нападів з використанням шкідливого програмного забезпечення. Невідомі хакерські групи здійснили напади на електронні ресурси аеропорту в Києві, Міністерство оборони. 6 грудня 2016 року веб-сайти державного казначейства, Міністерства фінансів і державного Пенсійного фонду були тимчасово паралізовані у переддень завершення 2016 фінансового року. Ми знаємо, яка мета цих нападів – вивести з ладу фінансову систему України, послабити наш оборонний потенціал і в кінцевому підсумку дестабілізувати українське суспільство,

– зазначив міністр.

На його думку, Україну було навмисно обрано метою організованих зовнішніх кібертерористів.

"Їхні напади можуть бути такими ж, і навіть більш руйнівними, ніж звичайні засоби ведення війни. Ми постраждали, але в результаті стали ще сильнішими", – зауважив посадовець.

Крім того, Клімкін підкреслив, що зараз Україна розробляє національну правову базу для захисту критичної інфраструктури від подібних загроз.

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