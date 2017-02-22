Клімкін пояснив дії України після смерті Чуркіна

Хоча в української сторони та колишнього постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна були фундаментальні розбіжності в політичних позиціях, але це не заважає висловлювати людські співчуття.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після засідання Радбезу ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

Наш представник в ООН пан Єльченко висловив свої співчуття, а також оголосив хвилину мовчання. Звичайно, ми б хотіли висловити співчуття родині, родичам, самому Чуркіну як людині. Але ми не вважаємо, що заява головоючого організації (Україна головує в ООН, – "24") порівняно із заявою для преси, яку ми випустили, була б прийнятною,

– наголосив посадовець.

За словами міністра, заява для преси щодо смерті Чуркіна також є відображенням позиції Ради безпеки ООН.

"У нас з Віталієм Чуркіним були фундаментальні розбіжності в політичних позиціях і в тому, як він уявляв свою позицію. Але це не заважає нам висловити людські співчуття", – резюмував Клімкін.

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Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.



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