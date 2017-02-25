Клімкін прокоментував вірогідність "великої угоди" Росії і США

Дональд Трамп і Володимир Путін навряд чи зможуть піти на комплексну "велику угоду".

Таку думку висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін у інтерв'ю ZN.ua.

"Я не вірю в можливість угоди, що охоплює всі актуальні проблеми. Оскільки Росії ніхто не вірить. Я не виключаю можливості елементів співпраці цих двох країн у боротьбі з ісламським радикалізмом, в інших питаннях. Але так однозначно це теж працювати не буде, оскільки побороти ісламський радикалізм тільки військовим шляхом неможливо, повинна бути узгоджена всіма ключовими гравцями стратегія, якої всі повинні дотримуватися", – вважає глава МЗС.

На думку Павла Клімкіна, так звана "велика угода" суперечить всій логіці американських інтересів.

Можливості декількох deals (пропозицій, – "24"), що охоплюють окремі питання, я не виключаю. Чи будуть і ці локальні угоди середньостроковими або ситуативними? Можливо і те, і те. В силу різних причин я схиляюся до другого. Головне, щоб ці deals були за рахунок інших ,

– наголосив міністр.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запропонувати Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.