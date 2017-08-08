Клімкін різко відповів на звинувачення Саакашвілі в наявності громадянства Росії

Глава МЗС України Павло Клімкін зреагував на звинувачення на свою адресу екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвлі в наявності російського громадянства. Так, міністр заявив, що не "колекціонує паспортів".

Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

"На відміну від декого, не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов", – мовиться в повідомленні міністра.

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На відміну від декого,не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 августа 2017 г.

Нагадаємо, раніше Міхеїл Саакашвілі заявив, що глава МЗС України Павло Клімкін має громадянство Росії.