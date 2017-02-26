Клімкін спрогнозував, скільки ще триватиме війна України та Росії

Боротьба з російською агресією в доступній для огляду перспективі триватиме.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє ZN.UA.

Клімкін вважає, що немає ніякого "магічного" рішення, яке змусить Росію припинити дестабілізуватизовувати ситуацію в Україні.

Нам потрібно чесно сказати собі і суспільству: нам всім необхідно налаштуватися на те, що боротьба з російською агресією триватиме, вона не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. Немає ніякого магічного способу досягти завтра якогось фантастичного угоди, після якого Росія припинить нас дестабілізувати,

– наголосив він.

При цьому, за словами Клімкіна, будь-який успіх України як демократичної європейської держави стане фундаментальним ударом по логіці кремлівської системи.

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