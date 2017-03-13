Клімкін відреагував на вандалізм з польськими пам’ятками на Львівщині

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив акти вандалізму польських пам’яткок у Львові та на Львівщині. А також назвав кому вигідні такі події.

Свою позицію він виклав у Twitter

Засуджую чергові акти вандалізму на Львівщині щодо польських памятників. Відомий почерк третьої сторони,якій ми спільно даємо рішучу відсіч», – йдеться в дописі українського міністра.

Засуджую чергові акти вандалізму на Львівщині щодо польських памятників.Відомий почерк третьої сторони,якій ми спільно даємо рішучу відсіч. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 березня 2017 р.

Слід зазначити, що твіт Павло Клімкін продублював польською мовою.

Potępiam kolejną dewastację pomników polskich w obwodzie lwowskim. Ten sam styl i charakter zbrodni. Wspólnie czynimy zdecydowany opór. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 березня 2017 р.

Нагадаємо, на вихідних – 11 та 12 березня – у Львові та Львівській області було сплюндровано дві пам’ятки, присвячені полякам. Спочатку у самому місті невідомі вандали розмалювали пам'ятник польським професорам на Вулецьких пагорбах, яких на цьому місці у липні 1941 року розстріляли гестапівці.

Згодом у селі Підкамінь були понищені польські поховання.