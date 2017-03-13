Клімкін відреагував на вандалізм з польськими пам’ятками на Львівщині

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив акти вандалізму польських пам’яткок у Львові та на Львівщині. А також назвав кому вигідні такі події.
Свою позицію він виклав у Twitter
Засуджую чергові акти вандалізму на Львівщині щодо польських памятників. Відомий почерк третьої сторони,якій ми спільно даємо рішучу відсіч», – йдеться в дописі українського міністра.
Слід зазначити, що твіт Павло Клімкін продублював польською мовою.
Нагадаємо, на вихідних – 11 та 12 березня – у Львові та Львівській області було сплюндровано дві пам’ятки, присвячені полякам. Спочатку у самому місті невідомі вандали розмалювали пам'ятник польським професорам на Вулецьких пагорбах, яких на цьому місці у липні 1941 року розстріляли гестапівці.
Згодом у селі Підкамінь були понищені польські поховання.