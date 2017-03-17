Клімкін захворів і відклав важливий візит

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін за рекомендацією лікарів відклав візит до Грузії.

Про це повідомив журналістам український посол в Тбілісі Ігор Долгов, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами дипломата, візит глави МЗС України до Грузії, запланований на 17 березня, відкладений через стан здоров’я міністра.

Ми отримали з Києва офіційне комюніке і звернулися в МЗС Грузії з проханням про перенесення візиту міністра Клімкіна на більш пізній термін. Павло Клімкін отримав суворі рекомендації лікарів, протягом найближчих днів відмовитися від активності. Візит відбудеться найближчим часом,

– зазначив дипломат.

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Щоправда, які саме проблеми зі здоров’ям виникли у Павла Клімкіна український дипломат не уточнив. Він додав, що під час візиту до Грузії міністра планував оглянути лінії окупації в Грузії.

До слова, вранці 17 березня на Годину запитань до уряду у Верховній Раді Павло Клімкін таки прийшов.

На початку березня стало відомо, що у Павла Клімкіна помер батько. Співчуття з цього приводу йому висловив Президент Петро Порошенко.