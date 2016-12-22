Клімкін заявив про підготовку введення візового режиму з Росією

Україна готується запровадити візовий режим з Росією, проте часових рамок такого процесу наразі не має.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що Україна працює над процесом введення візового режиму.

Але реально давайте чесно собі скажемо: ми маємо війну з Росією. Війну класичну і гібридну. Але в той же час у нас є кілька мільйонів наших співгромадян у Росії. І Росія знає, які провокації зробити у випадку того, як ми будемо в подальшому запроваджувати візовий режим,

– сказав Клімкін.

Він додав, що відповідні органи аналізують ситуацію та з часом сформують пропозицію щодо введення візового режиму.

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