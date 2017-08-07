Климпуш-Цинцадзе розповіла про жахливий випадок на "Укрзалізниці"

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Пасажири потяга №297, який слідує з Херсону до Києва, постраждали від задухи. А провідник – знепритомнів.
Про це у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Поїзд 297 Херсон-Київ, що сьогодні прибув до Києва, вагон 12. Спека надмірна протягом всієї подорожі – вікна не відчиняються, кондиціонер не працює. Пасажири в задусі; когось, хто їхав після недавньої операції на серці, ледве відкачували всю дорогу", – написала вона.
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Климпуш-Цинцадзе зазначила, що провідник від спеки просто знепритомнів і на одній зі станцій довелося викликати швидку.
Пасажири ніби й не розгубилися – дзвонили на гарячу лінію "Укрзалізниці", а звідти порадили – вийняти скло з вікон! Так і зробили, добралися.
Тепер ще дужче чекаю звіту Бальчуна на уряді. Конкретики вистачає для запитань, на жаль, не лише з цієї показової історії,
– додала урядовець.