  • укр
  • рус
17:56
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 16:00: Обмовка Пашинського. Розрив між багатими та бідними
Випуск новин
17:17, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Климпуш-Цинцадзе пояснила справжні причини відмови від поїздки у Давос

17:16, сьогодні 1627 Читать новость на русском
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Іванна Климпуш-Цинцадзе / informator.news

Український віце-прем’єр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що не збирається відвідувати сніданок у Давосі, який організував Віктор Пінчук, через його позицію по Криму і Донбасу.

Про це урядовець написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона розповіла, що спершу хотіла відвідати форум, аби заявити про позицію України на міжнародному майданчику, але згодом відмовилась через те, що російська пропаганда може використати участь представників української влади для демонстрації позитивного сприйняття позицій Пінчука щодо "відмови від Криму і Донбасу".

"Стало зрозуміло, що тези цього так званого" мирного плану "вже взяла на озброєння російська пропаганда. Вона намагається демонструвати, ніби частина української еліти готова відмовитися і від Криму з Донбасом, і від інтеграції в ЄС і НАТО заради примирення з агресором. Це робиться , щоб поставити під сумнів нашу єдність. І це все - напередодні можливої зустрічі Путіна і Трампа ", – написала Климпуш-Цинцадзе .

Вона додала, що Росія має на меті показати, що Україна такий варіант може розглядати і навіть погодитися на нього.

"З огляду на все це, український сніданок може бути використаний для легітимізації цієї дискусії. А тому сам факт моєї участі в ньому може виглядати як частина цього процесу. І найголовніше. За моїми відчуттями переважна більшість українського громадянського суспільства не дає мені мандата на представлення позиції України саме на цьому заході", – підкреслила вона.

До слова, від ділового сніданка Пінчука у Давосі також відмовився Петро Порошенко та низка запрошених українських депутатів.

Теги: Політика Україна Кабінет Міністрів України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 17:50 "Драконівські закони" – сьогодні ми могли жити в зовсім іншому суспільстві
75
Загадки шаленої популярності The Beatles: як писались найвідоміші хіти четвірки
сьогодні, 17:00 Загадки шаленої популярності The Beatles: як писались найвідоміші хіти четвірки
Віра Стадник 444
Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?
сьогодні, 15:45 Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?
Наталя Сколоздра 3 534
Гройсман проти безробітних
сьогодні, 14:46 Гройсман проти безробітних
Наталія Лебідь 1706
Тендер в
сьогодні, 14:28 Тендер в "Южному": як обійти ProZorro
302
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Україна зазнала втрат на фронті
15 січня , 08:31
Перепоховання Олександра Олеся та спійманий на хабарі помічник нардепа, – головне за добу
 4 січня , 09:10
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук