Климпуш-Цинцадзе пояснила справжні причини відмови від поїздки у Давос

Український віце-прем’єр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що не збирається відвідувати сніданок у Давосі, який організував Віктор Пінчук, через його позицію по Криму і Донбасу.

Про це урядовець написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона розповіла, що спершу хотіла відвідати форум, аби заявити про позицію України на міжнародному майданчику, але згодом відмовилась через те, що російська пропаганда може використати участь представників української влади для демонстрації позитивного сприйняття позицій Пінчука щодо "відмови від Криму і Донбасу".

"Стало зрозуміло, що тези цього так званого" мирного плану "вже взяла на озброєння російська пропаганда. Вона намагається демонструвати, ніби частина української еліти готова відмовитися і від Криму з Донбасом, і від інтеграції в ЄС і НАТО заради примирення з агресором. Це робиться , щоб поставити під сумнів нашу єдність. І це все - напередодні можливої зустрічі Путіна і Трампа ", – написала Климпуш-Цинцадзе .

Вона додала, що Росія має на меті показати, що Україна такий варіант може розглядати і навіть погодитися на нього.

"З огляду на все це, український сніданок може бути використаний для легітимізації цієї дискусії. А тому сам факт моєї участі в ньому може виглядати як частина цього процесу. І найголовніше. За моїми відчуттями переважна більшість українського громадянського суспільства не дає мені мандата на представлення позиції України саме на цьому заході", – підкреслила вона.

До слова, від ділового сніданка Пінчука у Давосі також відмовився Петро Порошенко та низка запрошених українських депутатів.