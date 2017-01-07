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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Клінтон може отримати іншу посаду, пов'язану з владою та політикою

09:27, сьогодні 433 Читать новость на русском
Хіларі Клінтон
Хіларі Клінтон / inosmi

Хіларі Клінтон може стати мером Нью-Йорка.

Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон, яка поступилася обраному президенту Дональду Трампу на американських виборах президента в 2016 році, може висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка, пише "УНН" з посиланням на New York Daily.

Джерело видання в Демократичній партії США заявило, що учасник президентських виборів в рамках приватної бесіди не виключила можливості висунення своєї кандидатури на пост мера Нью-Йорка, вибори якого відбудуться 7 листопада 2017 року.

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Повідомляється, що багато прихильників закликають Клінтон повернутися в політику і кинути виклик нинішньому меру Біллу де Блазі.

Відносини між Клінтон і де Блазі різко погіршилися після того, як він відмовився підтримати колишнього держсекретаря в якості кандидата на пост президента США.

Теги: Політика США Вибори у США Гілларі Клінтон
Джерело: 24 Канал
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