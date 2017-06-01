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Клінтон про твіт Трампа: Я думала, це було таємне послання до росіян

14:24, сьогодні 1014 Читать новость на русском
Між Клінотом і Трампом у Твіттері виникла кумедна суперечка
Між Клінотом і Трампом у Твіттері виникла кумедна суперечка / ZN.ua

Вчорашній ранковий запис у Twitter-акаунті Дональда Трампа із невідомим словом covfefe широко сприйняли як помилковий. Проте прес-секретар Білого дому Шон Спайсер вважає, що він все-таки мав певний сенс.

Спайсер стверджує, що Трамп і вузьке коло людей знали, що насправді мав на увазі лідер США, пише Huffington Post.

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Цей "помилковий" пост Трампа прокоментувала і Гілларі Клінтон.

Я подумала, що це було таємне послання до росіян,
– зауважила екс-кандидат у президенти США.

У відповідь Трамп знову ж таки у своєму Твіттері назвав Клінтон "поганим кандидатом", йдеться далі. На що вона також зреагувала кумедною публікацією. "Люди у covfefe домі не повинні кидати covfefe", – написала вона.

Нагадаємо, 31 травня Трамп у Твіттері створив запис із невідомим словом covfefe, яке миттю кинулись обговорювати у соцмережах. Це вже не перший твіт президента США, що викликав бурхливу реакцію користувачів. Раніше його найкоротший пост став черговим інернет-мемом.

Теги: Політика Дональд Трамп США Гілларі Клінтон Курйози Соцмережі Twitter
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