Клінтон про твіт Трампа: Я думала, це було таємне послання до росіян

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Вчорашній ранковий запис у Twitter-акаунті Дональда Трампа із невідомим словом covfefe широко сприйняли як помилковий. Проте прес-секретар Білого дому Шон Спайсер вважає, що він все-таки мав певний сенс.
Спайсер стверджує, що Трамп і вузьке коло людей знали, що насправді мав на увазі лідер США, пише Huffington Post.
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Цей "помилковий" пост Трампа прокоментувала і Гілларі Клінтон.
Я подумала, що це було таємне послання до росіян,
– зауважила екс-кандидат у президенти США.
У відповідь Трамп знову ж таки у своєму Твіттері назвав Клінтон "поганим кандидатом", йдеться далі. На що вона також зреагувала кумедною публікацією. "Люди у covfefe домі не повинні кидати covfefe", – написала вона.
Нагадаємо, 31 травня Трамп у Твіттері створив запис із невідомим словом covfefe, яке миттю кинулись обговорювати у соцмережах. Це вже не перший твіт президента США, що викликав бурхливу реакцію користувачів. Раніше його найкоротший пост став черговим інернет-мемом.