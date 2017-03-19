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Клінтон з’явилась на публіці і каже, що готова "вийти з лісу"

18:19, сьогодні 276 Читать новость на русском
Гілларі Клінтон вперше за довгий час з'явилась на людях
Гілларі Клінтон вперше за довгий час з'явилась на людях / Getty images

Колишня перші леді та кандидат у президенти США Гілларі Клінтон заявила, що готова нарешті "вийти з лісу" і допомогти пролити світло на події в США.

Про це вона сказала під час свого виступу на щорічному святкуванні Дня святого Патріка, організованому Товариством ірландських жінок. Цей виступ став перший публічним виступом Клінтон після довгої мовчанки через поразку на президентських виборах у США, пише The New York Times.

Я, як і багато моїх друзів зараз, зізнаюся, мені важко дивитися новини. Я готова вийти з лісу і допомогти пролити світло на те, що відбувається навколо...,
– сказала вона.

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Клінтон додала, що варто забути політичні розбіжності і прислухатися один до одного.

Нагадаємо, у листопаді 2016-го Гілларі Клінтон програла на президентських виборах у США кандидату від республіканців Дональду Трампу. Після цього її бачили в лісі у Нью-Йорку.

Теги: Політика США Гілларі Клінтон
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