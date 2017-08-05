Кліп "Despacito" побив усі рекорди та став найпопулярнішим на YouTube

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Кліп на пісню "Despacito" став найпопулярнішим відео на сервісі YouTube, зібравши більше трьох мільярдів переглядів.
Кліп на пісню Luis Fonsi та Daddy Yankee назбирав 3 мільярди і майже 12 мільйонів переглядів за більш, ніж півроку. Трек вже давно назвали хітом літа 2017 року.
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"Despacito" за кількістю переглядів обігнала справжнього рекордсмена "Gangnam Style" та кліп на пісню "See You Again", який став найпопулярнішим на YouTube близько місяця тому.
Зараз у "See You Again" менше 3 мільярдів переглядів і це зважаючи на те, що кліп був опублкований у 2015 році. Кліп "Despacito" в свою чергу з'явився в Інтернеті у січні 2017 року.