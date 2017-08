Кліп "Despacito" побив усі рекорди та став найпопулярнішим на YouTube

Кліп на пісню "Despacito" став найпопулярнішим відео на сервісі YouTube, зібравши більше трьох мільярдів переглядів.

Кліп на пісню Luis Fonsi та Daddy Yankee назбирав 3 мільярди і майже 12 мільйонів переглядів за більш, ніж півроку. Трек вже давно назвали хітом літа 2017 року.

"Despacito" за кількістю переглядів обігнала справжнього рекордсмена "Gangnam Style" та кліп на пісню "See You Again", який став найпопулярнішим на YouTube близько місяця тому.

Зараз у "See You Again" менше 3 мільярдів переглядів і це зважаючи на те, що кліп був опублкований у 2015 році. Кліп "Despacito" в свою чергу з'явився в Інтернеті у січні 2017 року.