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Ключові енергетичні потужності України

09:02, сьогодні 156 Читать новость на русском
Енергетичні потужності України
Енергетичні потужності України / slovoidilo.ua

Енергонезалежність – це розумне споживання енергії кожним з нас.

Винахідлива трійця козаків з легендарного мультфільму "Як козаки…" знає про це напевне. Отже, споживає енергоресурси раціонально та ефективно, щоб зростала енергетична потужність країни в цілому.

Як ми вже писали, у 2017 славетна трійця козаків з легендарного мультфільму "Як козаки…" Грай, Око та Тур випробують на собі всі зміни, які запроваджуються в енергетиці.

Серія інфографік "Як козаки енергонезалежність розвивали" частина комунікаційної кампанії проекту "Програма комунікації реформ в Україні", покликаної привернути увагу широкої громадськості до змін у секторі енергетики.

Теги: Енергетика Енергоефективність
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