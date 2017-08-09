Ключові енергетичні потужності України

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Енергонезалежність – це розумне споживання енергії кожним з нас.
Винахідлива трійця козаків з легендарного мультфільму "Як козаки…" знає про це напевне. Отже, споживає енергоресурси раціонально та ефективно, щоб зростала енергетична потужність країни в цілому.
Як ми вже писали, у 2017 славетна трійця козаків з легендарного мультфільму "Як козаки…" Грай, Око та Тур випробують на собі всі зміни, які запроваджуються в енергетиці.
Серія інфографік "Як козаки енергонезалежність розвивали" – частина комунікаційної кампанії проекту "Програма комунікації реформ в Україні", покликаної привернути увагу широкої громадськості до змін у секторі енергетики.