Ключові енергетичні потужності України

Енергонезалежність – це розумне споживання енергії кожним з нас.

Винахідлива трійця козаків з легендарного мультфільму "Як козаки…" знає про це напевне. Отже, споживає енергоресурси раціонально та ефективно, щоб зростала енергетична потужність країни в цілому.

Як ми вже писали, у 2017 славетна трійця козаків з легендарного мультфільму "Як козаки…" Грай, Око та Тур випробують на собі всі зміни, які запроваджуються в енергетиці.

Серія інфографік "Як козаки енергонезалежність розвивали" – частина комунікаційної кампанії проекту "Програма комунікації реформ в Україні", покликаної привернути увагу широкої громадськості до змін у секторі енергетики.