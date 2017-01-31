Ключовий тренд 2017 року – в центрі уваги ювілейного Українського форуму маркетинг-директорів

6-7 квітня 2017 року у Києві відбудеться головна маркетингова подія року – Десятий український форум маркетинг-директорів.
Участь в ньому візьмуть понад 600 професіоналів, які задають тон у вітчизняному маркетингу.
Сьогодні споживач хоче отримати не просто продукт або послугу, а яскраві позитивні враження від взаємодії з компанією, брендом. Тому на перший план виходить управління клієнтським досвідом, що стало справжнім глобальним трендом в маркетингу. На форумі маркетинг-директорів будуть представлені кейси компаній, які вже почали переосмислювати свої стратегії, будуючи їх навколо клієнтського досвіду.
Більше про доповідачів можна дізнатися тут.
Серед інших гарячих тем року, які пролунають на форумі, – створення стійких бізнес-моделей, R&D в сфері проектування нових продуктів і послуг, контент-маркетинг, а також нові напрямки розвитку маркетингових команд.
Організатори форуму використовують менторський підхід до створення подій такого високого інтелектуального рівня. Наповнення кожної секції курирує авторитетний експерт. Кейси і теми виступів ретельно відбираються з тим, аби учасники Десятого українського форуму маркетинг-директорів могли витягти з них практичну користь для своїх компаній і вивести бізнес на новий виток розвитку. Такий підхід дозволяє висвітлювати теми, які дійсно важливі для розвитку ринку та професійної спільноти.
Загалом на форумі виступлять понад 50 доповідачів з України, і не тільки, – провідні маркетинг-директори, генеральні директори та власники великих підприємств, експерти з маркетингових комунікацій, а також фахівці в суміжних сферах.
Буде передбачена простора виставкова зона і влаштована спеціальна зона Mentor's Corner для персональних консультацій від провідних маркетинг-експертів.
Слідкуйте за новинами Десятого українського форуму маркетинг-директорів на сайті www.marketingforum.com.ua, а також у Facebook.
Приєднуйтесь до професійного співтовариства маркетинг-директорів 6-7 квітня в КВЦ "Парковий"!
До 10 лютого – знижка 15%.
Зареєструватися можна на сайті або за тел.: 044 599 09 79
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