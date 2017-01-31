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Ключовий тренд 2017 року – в центрі уваги ювілейного Українського форуму маркетинг-директорів

16:11, сьогодні 61 Читать новость на русском
Десятий український форум маркетинг-директорів.
Десятий український форум маркетинг-директорів.

6-7 квітня 2017 року у Києві відбудеться головна маркетингова подія року – Десятий український форум маркетинг-директорів.

Участь в ньому візьмуть понад 600 професіоналів, які задають тон у вітчизняному маркетингу.

Сьогодні споживач хоче отримати не просто продукт або послугу, а яскраві позитивні враження від взаємодії з компанією, брендом. Тому на перший план виходить управління клієнтським досвідом, що стало справжнім глобальним трендом в маркетингу. На форумі маркетинг-директорів будуть представлені кейси компаній, які вже почали переосмислювати свої стратегії, будуючи їх навколо клієнтського досвіду.

Кейноут-спікери ФМД-2017:

  • Петер Зашев (Фінляндія): "Що робити компанії в умовах невизначеності та безперервних змін";
  • Гарретт Джонстон (Ірландія): "Як збільшити частку і розмір компанії, створюючи унікальний клієнтський досвід";
  • Даніїл Грідін (Росія): "Системний b2b маркетинг для західних ринків: як вибудувати ефективну систему залучення клієнтів, не розпорошуючи гроші".

Більше про доповідачів можна дізнатися тут.

Серед інших гарячих тем року, які пролунають на форумі, – створення стійких бізнес-моделей, R&D в сфері проектування нових продуктів і послуг, контент-маркетинг, а також нові напрямки розвитку маркетингових команд.

Організатори форуму використовують менторський підхід до створення подій такого високого інтелектуального рівня. Наповнення кожної секції курирує авторитетний експерт. Кейси і теми виступів ретельно відбираються з тим, аби учасники Десятого українського форуму маркетинг-директорів могли витягти з них практичну користь для своїх компаній і вивести бізнес на новий виток розвитку. Такий підхід дозволяє висвітлювати теми, які дійсно важливі для розвитку ринку та професійної спільноти.

Загалом на форумі виступлять понад 50 доповідачів з України, і не тільки, – провідні маркетинг-директори, генеральні директори та власники великих підприємств, експерти з маркетингових комунікацій, а також фахівці в суміжних сферах.

Буде передбачена простора виставкова зона і влаштована спеціальна зона Mentor's Corner для персональних консультацій від провідних маркетинг-експертів.

Слідкуйте за новинами Десятого українського форуму маркетинг-директорів на сайті www.marketingforum.com.ua, а також у Facebook.

Приєднуйтесь до професійного співтовариства маркетинг-директорів 6-7 квітня в КВЦ "Парковий"!

До 10 лютого – знижка 15%.

Зареєструватися можна на сайті або за тел.: 044 599 09 79

Теги: Київ
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