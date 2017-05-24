КМДА: Столичні депутати повинні якнайшвидше завершити співпрацю з "Київенерго"

Зволікання в питанні прийняття рішення про завершення угоди з ПАТ "Київенерго" тягне за собою низку негативних наслідків.

Адже саме Київська міська рада як власник майна повинна прийняти принципові рішення, без яких не може розпочатися процес інвентаризації майна, розробка алгоритму "розлучення" з ПАТ "Київенерго". Неприйняття жодного рішення та невизначеність Київради спричинить те, що "Київенерго" продовжить роботу. Про це заявив сьогодні під час прес-брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що проект рішення "Про припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами, внесеними згідно з додатковими угодами від 25 листопада 2002 року, 28 вересня 2006 року, 29 грудня 2006 року, 30 квітня 2007 року, 7 листопада 2013 року, 30 листопада 2016 року)", укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" пройшов обговорення лідерами депутатських фракцій і під час засідання профільних комісій. Для юридичного опрацювання документу створена спеціальна робоча група.

"Київрада як власник майна, що наразі перебуває в управлінні "Київенерго", має прийняти принципове рішення про завершення угоди, що запускає низку необхідних для міста процедур. Насамперед, це розробка чітко прописаного регламенту "розлучення". Адже в діючій угоді ця опція прописана не була. А це складний процес як із технічної точки зору, так і з позиції правових і фінансових взаємовідносин. Йдеться про перехід працівників, переключення відповідних потужностей, переукладання договорів зі споживачами. Окремою ділянкою роботи стане вирішення спірного питання щодо поліпшень. Сьогодні "Київенерго" називають суму поліпшень в 727 млн грн. Однак ми повинні мати власні дані та цифри, що базуватимуться на результатах інвентаризації", – пояснив Петро Пантелеєв.

Другим принциповим пунктом у проекті рішення є завершення угоди не посеред опалювального сезону, 31 грудня, а вже після його завершення.

"Мова йде про потужний енергетичний комплекс – ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6, 2,6 тисяч теплових мереж, 180 котелень, – стабільну роботу якого ми повинні забезпечити взимку. Тому дата завершення угоди має співпадати з датою завершення опалювального сезону, щоб уникнути технічних збоїв, щоб кияни не стали заручниками процесу", – переконаний він.

На думку Петра Пантелеєва, подальше зволікання у прийнятті рішення загрожує серйозними негативними наслідками для життєдіяльності міста.