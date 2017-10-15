КНДР могла запустити небезпечний вірус

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Президент компанії Microsoft Бред Сміт вважає, що за вірусом WannaСry стоїть уряд КНДР.
Уряд Північної Кореї використав викрадене в Агентства нацбезпеки США програмне забезпечення для запуску вірусу WannaCry. Про це інофрмує президент компанії Microsoft Бред Сміт, передає телеканал ITV News.
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Він зазначив, що з великою впевненістю можна говорити, що Пхеньян стояв позаду за хакерською атакою. Внаслідок цього вірус вразив 200 тисяч комп'ютерів у 150 країнах світу.
Президент компанії Microsoft закликав уряди у всьому світі зробити більше, щоб захистити своїх громадян від шкоди.
Урядам потрібно об'єднатися, як це було в Женеві в 1949 році, і прийняти нову цифрову Женевську конвенцію, яка чітко визначає, що ці кібератаки проти цивільних осіб, особливо в мирний час, є поза межами і є порушенням міжнародного права,
– зазначив Бред Сміт.