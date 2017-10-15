11:24
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. Марш до 75 річниці створення УПА
Випуск новин
22:01, 14 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

КНДР могла запустити небезпечний вірус

09:49, сьогодні 660 Читать новость на русском
КНДР могла запустити вірус
КНДР могла запустити вірус / changeua.com

Президент компанії Microsoft Бред Сміт вважає, що за вірусом WannaСry стоїть уряд КНДР.

Уряд Північної Кореї використав викрадене в Агентства нацбезпеки США програмне забезпечення для запуску вірусу WannaCry. Про це інофрмує президент компанії Microsoft Бред Сміт, передає телеканал ITV News.

Читайте також: У КНДР зробили чергову погрозливу заяву

Він зазначив, що з великою впевненістю можна говорити, що Пхеньян стояв позаду за хакерською атакою. Внаслідок цього вірус вразив 200 тисяч комп'ютерів у 150 країнах світу.

Президент компанії Microsoft закликав уряди у всьому світі зробити більше, щоб захистити своїх громадян від шкоди.

Урядам потрібно об'єднатися, як це було в Женеві в 1949 році, і прийняти нову цифрову Женевську конвенцію, яка чітко визначає, що ці кібератаки проти цивільних осіб, особливо в мирний час, є поза межами і є порушенням міжнародного права,
– зазначив Бред Сміт.

Теги: Хакерська атака хакери КНДР Microsoft США
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": люди начинают осознавать, чего они лишились за последние три года перемен
Ольга Черненко 2629
Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
14 жовтня, 22:05 Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
Микола Спиридонов 6963
Страна слабого государства
14 жовтня, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 1155
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
14 жовтня, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 6106
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
14 жовтня, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 1111
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Поліція підтвердила огляд автоколони, яка їхала зустрічати Саакашвілі
 9 вересня , 21:36
Експерт розповіла про подробиці аварії, в якій загинули політологи
 8 вересня , 14:49
Климпуш-Цинцадзе розповіла про жахливий випадок на "Укрзалізниці"
 7 серпня , 19:49
Озброєний боєць АТО здійснив напад на людей
 11 серпня , 14:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук