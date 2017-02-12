КНДР перевіряє реакцію Трампа, – Міноборони Південої Кореї

Однією з цілей пуску Північною Кореєю балістичної ракети в бік Японії була перевірка реакції нового президента США.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Південної Кореї, пише "Інтерафакс-Україна".

"Виглядає, що це було збройною провокацією, спрямованою на те, щоб перевірити реакцію нової американської адміністрації, очолюваної президентом Трампом", – вважають у Міноборони Південної Кореї.

На думку урядовців, також КНДР хотіла привернути увагу міжнародної спільноти до того, на скільки країна пішла вперед у ядерній і ракетній сферах.

Військові Південної Кореї зазначили, що запущена КНДР балістична ракета подолала відстань у 500 кілометрів. Хоча, за оцінками військових США, пуск ракети був невдалим.

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Нагадаємо, 12 лютого КНДР здійснила запуск балістичної ракети у бік Японського моря.