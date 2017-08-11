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КНДР погрожує стерти США з лиця Землі

08:31, сьогодні 665 Читать новость на русском
Битви між США та КНДР
Битви між США та КНДР / Фото з відкритих джерел

Північна Корея погрожує США повним знищенням.

Про це повідомляє CNN.

"США зазнають ганебної поразки і остаточної загибелі, якщо вони будуть продовжувати небезпечну військову авантюру, санкції та тиск", – заявили у Північній Кореї.

Читайте також: Агресивна риторика США та КНДР лякає: експерти оцінили можливість початку ядерної війни

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть США.

Теги: США КНДР
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