КНДР розпочала виготовляти ядерні боєголовки, – ЗМІ

У Північній Кореї успішно виготовили мініатюрні ядерні боєголовки, які мають можливість встановлення всередині ракет дальньої дії.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на інформацію розвідки США

"Розвідка оцінює, що Північна Корея випустила ядерну зброю для встановлення в балістичні ракети, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети", – мовиться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі невідомо, чи провела вже КНДР випробування нової зброї.

Видання додає, що таким чином КНДР подолала ключовий поріг на шляху до становлення повноцінною ядерною державою.