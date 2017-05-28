КНДР знову брязкає зброєю: Кім Чен Ин інспектував особисто

У Північній Кореї відбулись випробування нових систем протиповітряної оборони.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap News Agency.

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто стежив за запусками.



Кім Чен Ин особисто інспектував запуски

Він закликав запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб "знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі".

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За словами, Кім Чен Ина дефекти, які виявили у північнокорейських ППО раніше, тепер повністю усунені.

Напередодні стало відомо, що США відправляють в Тихий океан черговий авіаносець для стримування КНДР.