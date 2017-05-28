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КНДР знову брязкає зброєю: Кім Чен Ин інспектував особисто

09:41, сьогодні 68 Читать новость на русском
Північна Корея запускає ракети
Північна Корея запускає ракети / Getty images

У Північній Кореї відбулись випробування нових систем протиповітряної оборони.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap News Agency.

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто стежив за запусками.

Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракет


Кім Чен Ин особисто інспектував запуски

Він закликав запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб "знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі".

Читайте також: На кордоні Північної та Південної Кореї сталася стрілянина

За словами, Кім Чен Ина дефекти, які виявили у північнокорейських ППО раніше, тепер повністю усунені.

Напередодні стало відомо, що США відправляють в Тихий океан черговий авіаносець для стримування КНДР.

Теги: Політика Зброя КНДР
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