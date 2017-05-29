КНДР знову запустила невідому ракету

У понеділок, 29 травня, Північна Корея запустила зі східного регіону Вонсан у східному напрямку невідому ракету.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на військових Південної Кореї.

В заяві південнокорейського Об'єднаного комітету начальників штабів зазначається, що про подію негайно повідомлено президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Він скликав засідання Ради національної безпеки.

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Водночас Associated Press із посиланням на південнокорейських військових, повідомило, що, ймовірно, запущена ракета була балістичною ракетою типу Scud. Вона пролетіла близько 450 кілометрів. За даними японського уряду, ракета впала у виключній морській економічній зоні Японії.

Згідно з повідомленням AFP, у США підтвердили, що Північна Корея запустила ракету малої дальності.

#BREAKING US confirms North Korea launched short-range ballistic missile — AFP news agency (@AFP) 28 мая 2017 г.

До слова, напередодні в КНДР відбулись випробування нових систем протиповітряної оборони. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто стежив за запусками.