08:28
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріли Красногорівки. Рекордний штраф
Випуск новин
21:53, 28 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

КНДР знову запустила невідому ракету

07:15, сьогодні 229 Читать новость на русском
Північна Корея запустила балістичну ракету
Північна Корея запустила балістичну ракету / Yonhapnews

У понеділок, 29 травня, Північна Корея запустила зі східного регіону Вонсан у східному напрямку невідому ракету.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на військових Південної Кореї.

В заяві південнокорейського Об'єднаного комітету начальників штабів зазначається, що про подію негайно повідомлено президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Він скликав засідання Ради національної безпеки.

Читайте також: США відправляє в Тихий океан третій авіаносець для стримування КНДР, – ЗМІ

Водночас Associated Press із посиланням на південнокорейських військових, повідомило, що, ймовірно, запущена ракета була балістичною ракетою типу Scud. Вона пролетіла близько 450 кілометрів. За даними японського уряду, ракета впала у виключній морській економічній зоні Японії.

Згідно з повідомленням AFP, у США підтвердили, що Північна Корея запустила ракету малої дальності.

До слова, напередодні в КНДР відбулись випробування нових систем протиповітряної оборони. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто стежив за запусками.

Теги: КНДР Південна Корея США Зброя
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Земля в Криму і новенька квартира: Чорновол опублікувала свою декларацію
3 квітня , 07:47
Два великих заводи зупинили роботу на Донбасі
 21 лютого , 07:36
У Путіна заговорили про умови обміну Сущенка, Сенцова і Клиха
 9 грудня 2016 , 13:41
Азаров і "уряд у вигнанні": хто і навіщо виштовхав екс-прем’єра на сцену
 10 січня , 19:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук