Книга із порожніми сторінками б’є рекорди продажів на Amazon

Книга американського журналіста Майкла Дж. Ноулза "Причини голосувати за демократів" стала бестселлером в інтернет-магазині Amazon.

Як пише CNN, книгу випустили як жарт, тому ніхто не очікував, що її так активно купуватимуть. Кожен примірник складається із 266 порожніх сторінок. Вартість книги – 10 доларів.

В коментарі телеканалу Fox News автор сказав, що ця книга хороша тим, що її можна прочитати за кілька секунд.

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Це не перша книга із порожніми сторінками. Раніше на "Амазоні" з'явилась книга під назвою "Чому Трамп заслуговує довіри, поваги та захоплення".