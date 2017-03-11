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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Книга із порожніми сторінками б’є рекорди продажів на Amazon

10:18, сьогодні 1642 Читать новость на русском
Порожня книга стала бестселером
Порожня книга стала бестселером / ria.ru

Книга американського журналіста Майкла Дж. Ноулза "Причини голосувати за демократів" стала бестселлером в інтернет-магазині Amazon.

Як пише CNN, книгу випустили як жарт, тому ніхто не очікував, що її так активно купуватимуть. Кожен примірник складається із 266 порожніх сторінок. Вартість книги – 10 доларів.

В коментарі телеканалу Fox News автор сказав, що ця книга хороша тим, що її можна прочитати за кілька секунд.

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Це не перша книга із порожніми сторінками. Раніше на "Амазоні" з'явилась книга під назвою "Чому Трамп заслуговує довіри, поваги та захоплення".

Теги: LifeStyle Курйози Інтернет
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