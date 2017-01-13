Книжка з українськими ілюстраціями вийшла у Китаї

У китайському видавництві "Petrel Publishing House" шеститисячним тиражем вийшла книга Творчої майстерні "Аґрафка" "Зірки і макові зернята", що побачила світ у 2014 році у львівському "Видавництві Старого Лева". Це вже сьома мова, на яку було перекладене видання.

Головна героїня книги "Зірки і макові зернята", маленька дівчинка на ім’я Дора, понад усе любить рахувати, а разом з нею рахують і читачі. Скільки горошинок на новій сукні Дори? Скільки макових зерняток? Скільки зірок на небі і чи можливо усе це порахувати? Завдяки книжці маленькі читачі дізнаються, що можливо все, якщо вчитися та йти до мети маленькими кроками, йдеться у повідомленні видавництва. Робота Романи Романишин та Андрія Лесіва (Творча майстерня "Аґрафка") "Зірки і макові зернята" була перекладена англійською, а також виходила у таких країнах, як Франція, Іспанія, Південна Корея, Латвія, Словенія. Читайте також: Порошенко склав перелік книг, які його найбільше вразили у 2016 році

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