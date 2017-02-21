Книжки українських авторів, які варто прочитати кожному

Щороку на арені української літератури з'являються все нові поети та письменники, які народжують цікаві новинки для читацької аудиторії. В Міжнародний день рідної мови пропонуємо вам декілька варіантів книг, які варто прочитати на дозвіллі.

Володимир Лис "Століття Якова"

Неймовірна епос-біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив п’ять держав: Російську імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, сталінський СРСР. Дочекавшись незалежності України, він зіткнувся з рядом родинних та державних питань, які були ще "запрограмовані" подіями XX століття.

Головний герой старий Яків Мех зустрічає молоду дівчину, яка змінює його життя, не підозрюючи про це сама.

Софія Андрухович та Мар'яна Прохасько "Сузір'я Курки"

Сузір'я Курки – це розповідь про дитинство і старість, про страх та сміливість, про перші невпевнені кроки у дитячому житті. Ця історія натхненна мріями та відчуттям дитинності.

Прохасько із Андрухович перед публікацією спільної книги здійснили "експедицію" Карпатами, де знайшли персонажів книжки і зробили фотосесію. Знімки пізніше стали частинками ілюстрацій. Авторки наголошують, що ця книга може бути для прочитання як дітям, так і дорослим.

Андрій Любка "Кімната для печалі"

Це збірка 15 сюжетних оповідань молодого поета не пов’язаних між собою. Головним героєм цієї книжки є самотність. Історії людей, які на межі відчаю, знаходять своє місце, – кімнату для печалі, захисну мушлю, або будь-яку схованку, щоб пережити свої болі та розчарування.

Тетяна Пахомова "Я, Ти і наш мальований і немальований Бог"

В основі роману лежить реальна історія української сільської сім’ї Марії та Степана Січевлюків-Врублевських, що трапилася під час Другої Світової війни. Книга – наче своєрідний щоденник спогадів переслідувань, що зазнали євреї Львова. Проте на прикладі однієї сім'ї авторка дає читачам поле для роздумів про людську жорстокість, яка змінила життя десятків тисяч людей.

Андрій Кокотюха "Коханка з площі Ринок"

Серія із семи книг Андрія Кокотюхи про старовинне місто Львів виглядає наче ретросеріал на великому екрані. Несподівана й сувора детективна оповідь, голлівудські сцени у готелі "Жорж", незвичайні персонажі (фокусник Гиря Краківський та коротун), львівські декорації початку ХХ століття –саме такі речі ви зустрінете в новому детективі Андрія Кокотюхи.

Сингаївський Сергій "Дорога на Асмару"

В цій книзі піднімається тема голоду, але не на нашій Батьківщині, а в Ефіопії. Йде мова про трагедію, яка сталась з ефіопським народом у 1984-1986 рр. Ці жахливі події автор побачив та відчув сам, коли йому довелось працювати у далекій Африці військовим перекладачем. До згаданої сюжетної лінії додаються ще й політичні події в Україні 2012 року та історія кохання.

Книга, яка отримала багато схвальних відгуків українських читачів, варта вашої уваги.

Чорней Валерія "Яблуко в тайстрі"

Ця книга – це переосмислення гуцульського коріння Валерії, сили народного мистецтва та важкої долі країни. У цьому романі-містерії перетинаються два світи: побут гуцульского селища та засипане сажею елітне місто Горб.

Для поціновувачів краси природи – ця книжка стане ідеальним примірником для чтива.

Лаюк Мирослав "Баборня"

Головна героїня книги – Марія Василівна, 71-річна вчителька біології, підсумовує своє життя й вважає його прожитим не даремно, тому що в ньому була присутня велика любов, хоч і в далекому минулому. Проте її впевненість стає сумнівною, коли в шафі свого покійного чоловіка-підполковника літня жінка знаходить подвійне дно.

Історія з неоднозначними відгуками читачів, проте для власного переконання все ж варто звернути на неї увагу.

Катерина Бабкіна "Щасливі голі люди"

Ця книга – це тематично об'єднаний цикл оповідань Катерини Бабкіної про щастя та про те, що передує цьому щастю. Вражаючі історії про покоління українців, які ще краєм життя застали совок і руїну по ньому, хто виріс і зміцнів у важких умовах та про те, як ці люди живуть тепер і взаємодіють зі світом. В цій книзі – і війна, і еміграція, і любов, і Ханой, і Нью-Йорк. І головне – як з цим усім залишатись щасливим.

Сергій Жадан "Тамплієри"

Серія з 39 чуттєвих віршів про війну, яку ніхто не оголошував, проте в якій постраждали тисячі людей вірних державі. Про біль, "із яким ніхто не може впоратися, про любов, від якої ніхто не може відмовитися, та надію, на якій усе тримається".

Короткі оповідки-вірші, в яких кожний, кого болить за країну, знайде себе.

Ірина Цілик "Глибина різкості"

Серія віршів, де авторка висловлює всі етапи сучасної жінки: одруження, народження первістків, проводи чоловіка на війну. Проте всі ці історії переплітаються з її минулим життям через власну призму спогадів , – згадки історій про життя її предків, про своє далеке дитинство та створення паралелей з давно відгримілими війнами.

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