Князєв анонсував створення нової розвідки

Незабаром в Україні з'явиться нова кримінальна розвідка.

Про це голова Національної поліції України Сергій Князєв розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Кримінальна поліція – це інша історія. Тут ми вдосконалимо підхід. Ми йдемо від інституту тотальної агентури і вербування. Зараз необхідно придушити кримінал, а для цього потрібні нові інструменти впливу. Немає необхідності вербувати 10 тисяч агентів, ми підемо іншим шляхом, хоч і не без вербування", – зазначив Князєв.

Він пообіцяв, що кримінальну розвідку створять якнайшвидше.

Читайте також: Росія заслала в Україну 29 "злодіїв у законі" з початку року