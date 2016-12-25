Кобзон міг бути на борту Ту-154, що впав у Чорне море

Російський співак та депутат російської Держдуми Йосип Кобзон також міг бути на борту літака Ту-154 Міноборони Росії, який впав у Чорне море.

Про це сам Кобзон розповів у коментарі російському виданню life.ru.

За його словами, він повинен був летіти до Сирії разом з пасажирами Ту-154,однак він мав летіти на лікування.

"У нас був концерт з ними в Колонній залі, і керівник ансамблю Валерій Халілов просив мене з ними полетіти, але я сказав, що у мене медична віза і я повинен летіти на лікування", – пояснив Кобзон.

Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації впав у Чорне море. Відомо, що на борту було 84 пасажири. Це були музиканти російської армії та представники ЗМІ.



До речі, ці артисти мали виступити в сирійському Алеппо.