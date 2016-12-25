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Телеканал новин 24 Кобзон міг бути на борту Ту-154, що впав у Чорне море
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кобзон міг бути на борту Ту-154, що впав у Чорне море

15:06, сьогодні 55213 Читать новость на русском
Кобзон вирішив полетіти на лікування
Кобзон вирішив полетіти на лікування / ura-inform.com

Російський співак та депутат російської Держдуми Йосип Кобзон також міг бути на борту літака Ту-154 Міноборони Росії, який впав у Чорне море.

Про це сам Кобзон розповів у коментарі російському виданню life.ru.

За його словами, він повинен був летіти до Сирії разом з пасажирами Ту-154,однак він мав летіти на лікування.

"У нас був концерт з ними в Колонній залі, і керівник ансамблю Валерій Халілов просив мене з ними полетіти, але я сказав, що у мене медична віза і я повинен летіти на лікування", – пояснив Кобзон.

Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації впав у Чорне море. Відомо, що на борту було 84 пасажири. Це були музиканти російської армії та представники ЗМІ.

До речі, ці артисти мали виступити в сирійському Алеппо.

Теги: Падіння російського літака Ту-154 Новини Росії авіація LifeStyle Музика
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