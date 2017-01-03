Кобзон розповів про таємні плани ватажка "ДНР" Захарченка

Увечері 2 січня відомий російський "співак" Йосип Кобзон заявив, що планує зустрітися з ватажком терористів "ДНР" Олександром Захарченком.

Як пропагандист Кремля зазначив у ефірі радіостанції "Эхо Москвы", зустріч відбудеться найближчим часом у Москві.

"Сьогодні, до речі, в Москві Захарченко, голова Донбасу, я після зустрічі з вами з ними зустрічаюся", – заявив Кобзон.

Зауважимо, що жодних повідомлень на ресурсах терористів про поїздку Захарченка до "білокам’яної" немає.

Крім того, пропагандист зазначив, що Донбас не хоче йти з України.

"Донбас просить того ж: дайте нам можливість розвиватися гідно самостійно. Ми працюємо, спускаємося під землю, видобуваємо вугілля, ми хочемо жити так, як жили за Радянського Союзу", – підкреслив блазень Путіна.

Також Кобзон назвав Україну "американськими маріонетками".

"Що таке Донбас, окрім вугілля, про яке ви знаєте? Там же ще є сланцевий газ, причім у неймовірній кількості в запасі. Це по-перше. І друге – поряд кордон Росії. НАТО, яке наближається, якщо вони захоплюють Донбас, вони ставлять свою стратегічну зброю на кордоні з Росією. Ось чому їм потрібен Донбас. Чому вони годують Україну. Я 8 відряджень зробив уже на мій Донбас", – додав "співак".

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