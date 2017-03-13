Кобзон здивував заявою щодо участі Росії на Євробаченні-2017

Народний артист Росії Йосип Кобзон прокоментував скандал навколо російської співачки Юлії Самойлової, яка має представити країну на Євробаченні у Києві.

Про це пишуть "РИА Новости".

За словами російського співака, він дуже радий, що співачка Юлія Самойлова, яка прикута до інвалідного візка, психологічно подолала себе і продовжує виступати.

"Вона (Юлія Самойлова, – "24") розумниця, але брати участь у цьому комерційно-політичному шоу я б їй не рекомендував. Я проти того, щоб наші виконавці брали участь у цьому конкурсі. Це неправильно. Не дай Бог, якщо скривдять інваліда, – це буде кричуще неподобство. Мене це хвилює, я категорично проти нашої участі", – заявив Кобзон.

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Нагадаємо, керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко повідомив, що співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 у Києві, виступала в анексованому Криму.



Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував вибір російської представниці Євробачення-2017.



