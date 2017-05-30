Кого наступним заборонять в Україні: коментар Геращенко

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Наступним кроком України в інформаційній війні з Росією має стати блокування всіх сепаратистських сайтів.
Таку думку висловила перший віце-спікер і уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, заяви Еммануеля Макрона щодо неправдивої передачі російськими ЗМІ інформації є чудовим аргументом для чиновників ЄС, які "роблять вигляд, що не розуміють причин і наслідків гібридної війни і інформаційної складової цієї війни РФ проти всього цивілізованого світу".
Наступний етап – заблокувати всі сайти ОРДЛО як такі, що порушують українське законодавство, сіють міжнаціональну ворожнечу, виступають проти територіальної цілісності і суверенітету України,
– йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.