Кого Росія відправляє воювати на Донбас: нові дані розвідки

На окуповані території Донбасу з Росії прибувають військові, які служили в Чечні, але були звільнені за станом здоров'я або скоєння правопорушень.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Спеціально для військових, які брали участь у бойових діях на території Чечні та у інших збройних конфліктах, в закритому режимі домовилися про спрощений порядок прийому на службу.

Як повідомляють у розвідці, половина таких військових мають вади слуху, зору та мовлення. Частина з них проходили курси лікування від алкоголізму та наркозалежності, а також притягались до кримінальної відповідальності.

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