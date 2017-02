Кого українці нагородили "Оскаром": запити Google

Якби українці обирали, хто отримає цього року "Оскар", то володарем призу за найкращий фільм став би мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Саме його найчастіше шукали у Google українці, пише "УП. Життя" з посиланням на компанію.

На другій сходинці за популярністю запитів – наукова фантастика "Прибуття", а на третьому місці – режисерська робота Мела Гібсона, військова драма "З міркувань совісті".

Рейтинг фільмів-номінантів від українських користувачів Google:

1. Ла-Ла Ленд / La La Land

2. Прибуття / Arrival

3. З міркувань совісті / Hacksaw Ridge

4. Лев / Lion

5. Місячне світло / Moonlight

6. За всяку ціну / Hell or High Water

7. Приховані фігури / Hidden Figures

8. Огорожі / Fences

9. Манчестер біля моря / Manchester by the Sea

А щодо номінації на найкращу головну жіночу роль, то українці найчастіше шукали Меріл Стріп.

Топ-5 запитів щодо актрис виглядає так:

1. Меріл Стріп

2. Наталі Портман (фільм "Джекі")

3. Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

4. Ізабель Юппер

5. Рут Негг

З номінантів на головну чоловічу роль в Україні найчастіше шукали в Google Райана Гослінга.

1. Райан Гослінг

2. Дензел Вашингтон

3. Вігго Мортенсен

4. Ендрю Гарфілд

5. Кейсі Аффлек