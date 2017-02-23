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Кого українці нагородили "Оскаром": запити Google

14:31, сьогодні 368 Читать новость на русском
Наталі Портман у фільмі
Наталі Портман у фільмі "Джекі" / Фото з відкритих джерел

Якби українці обирали, хто отримає цього року "Оскар", то володарем призу за найкращий фільм став би мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Саме його найчастіше шукали у Google українці, пише "УП. Життя" з посиланням на компанію.

На другій сходинці за популярністю запитів – наукова фантастика "Прибуття", а на третьому місці – режисерська робота Мела Гібсона, військова драма "З міркувань совісті".

Рейтинг фільмів-номінантів від українських користувачів Google:

1. Ла-Ла Ленд / La La Land
2. Прибуття / Arrival
3. З міркувань совісті / Hacksaw Ridge
4. Лев / Lion
5. Місячне світло / Moonlight
6. За всяку ціну / Hell or High Water
7. Приховані фігури / Hidden Figures
8. Огорожі / Fences
9. Манчестер біля моря / Manchester by the Sea

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А щодо номінації на найкращу головну жіночу роль, то українці найчастіше шукали Меріл Стріп.

Топ-5 запитів щодо актрис виглядає так:

1. Меріл Стріп
2. Наталі Портман (фільм "Джекі")
3. Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд")
4. Ізабель Юппер
5. Рут Негг

З номінантів на головну чоловічу роль в Україні найчастіше шукали в Google Райана Гослінга.

1. Райан Гослінг
2. Дензел Вашингтон
3. Вігго Мортенсен
4. Ендрю Гарфілд
5. Кейсі Аффлек

Теги: LifeStyle Google Оскар Оскар-2017 Кіно
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