Кого з українських політиків відмовився розшукувати Інтерпол

Україна отримала низку відмов від Інтерполу про розшук деяких одіозних особистостей в українській політиці, а також – ватажків бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє "Слово і діло".

А все через третю статтю статуту Інтерполу, у якій зазначається, що організації категорично забороняється здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

Зокрема, Інтерпол надіслав відмову щодо розшуку екс-генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонку. Його підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем.

Також організація не буде розшукувати екс-главу МВС Олександра Захарченка, якого підозрюють в умисному вбивстві двох або більше людей під час масових акцій протесту.

До списку відмов потрапили і ватажки бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, Ігоря Гіркіна (Стрелкова) та Ігоря Безлера.

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