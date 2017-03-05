Кохана Лещенка зробила заяву щодо своєї проукраїнської позиції

Кохана нардепа Сергія Лещенка та відомий діджей Анастасія Топольска стверджує, що ненавидить, коли її називають росіянкою.

Відповідний допис з’явився на сторінці мисткині у Facebook.

За словами музикантки, вона грала в одному з нічних клубів Мюнхена та під час виступу почала спілкуватися з одним росіянином українською, на що той образився.

Він при мені почав емоційно пояснювати своєму другові, що не хоче брати участь у більш дурній розмові, апелюючи фразами "росіяни – дикі тварини в очах українців". Я не стала сперечатися і пояснювати: його хвороблива та далека від дійсності реакція є нормальною для емігрантів, які не в темі. Я не хотіла його ображати, я всього лише хотіла самоідентифікуватися – ненавиджу, коли мене називають росіянкою,

– додала Топольска.

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