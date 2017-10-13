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Коханець загиблої напівоголеної росіянки у Домінікані оприлюднив подробиці її особистого життя

21:31, сьогодні 1658 Читать новость на русском
Наталя Бородіна
Наталя Бородіна / Соцмережі

Росіянку Наталію Бородіну поховають на території Росії, натомість її син поки не знає про смерть матері.

Про це заявив колишній коханець і батько дитини загиблої в Домінікані росіянки Наталії Бородіної – Олександр Палагушкін – у коментарі одному з російських ресурсів.

За словами чоловіка, він періодично бачився з сином і спілкувався з Наталею, однак хлопчик не жив зі своєю матір'ю.

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"У нас була домовленість, дитина жила у Златоусті (Челябінська область Росії – "24") разом із родичами своєї мами, він там ходить у школу та не хотів її змінювати, тому що йому зручніше", – підкреслив Палагушкін.

Крім того він зауважив, що ніколи не чув про нібито роботу в ескорті, якою займалася Наталя.

"Я поняття не маю. Я взагалі не знаю, чим вона займалася. Ось у нас є спільна дитина. Вона хіба мені скаже, якщо це так? Ми (наша сім'я) якби таке дізналися, то давно б забрали дитину, і все. Ми нічого про це не знаємо", – переконує коханець загиблої.

За його словами, Наталя займалася візами та два роки прожила в Каннах.

"Я в Європу часто їжджу, бачив її там. Ми обідали іноді. Все було у неї добре, грошей вона не потребувала. Сина відправляли коли, я його в Москві зустрічав. Платив я тільки за квиток для сина, а за сестру та племінника квитки оплачувала вона", – зазначає він.

Водночас Палагушкін повідомив, родичі Наталії поки не говорили дитині про смерть матері, оскільки це повинен зробити батько.

До слова, росіянку планують поховати у Златоусті, щоправда кремації не буде.

За інформацією російських ЗМІ, Бородіна була застрахованою на 50 тисяч євро, відтак в рамках цього полісу компанія здійснить репатріацію тіла.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Домініканській Республіці загинула російська туристка під час виконання стриптизу.

Теги: Новини Росії Жертви Латинська Америка
Джерело: 24 Канал
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