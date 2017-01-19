Колектив поліграфкомбінату "Україна" виступив проти призначення на посаду в. о. директора екс-керівника ЄДАПСу

Колектив держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів" звернувся до президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з листом, в якому висловив своє обурення щодо наміру Кабміну призначити Ігоря Когута в. о. очільника підприємства.

Про це йдеться у листі, який опубліковали на офіційному сайті підприємства.

У поліграфкомбінаті просять підтримати позицію НБУ та всього трудового колективу щодо призначення в. о. очільника держпідприємства першого заступника директора Миколи Кокоріна, а потім провести відкритий конкурс.



Що стосується Когута, то в листі вказується, що раніше він був директором "ЄДАПС-принт", який входить до консорціуму ЄДАПС.



Як стверджують співробітники "Поліграфкомбінату "Україна", ЄДАПС раніше використовував їхнє підприємство в ролі субпідрядника та практично довів його до межі банкрутства.



Також в листі йдеться про те, що ЄДАПС у своїй роботі використовує "корупційні кошти для досягнення цілей", а головна мета консорціуму – знищити "Поліграфкомбінат "Україна".



"Громадянам України добре відомі методи роботи консорціуму ЄДАПС: численні корупційні скандали, патентування дизайну зразків державних документів, безконтрольний друк документів, що засвідчують особу, маніпуляції з конфіденційними даними громадян і їхній можливий "злив" службам країни-агресора... Шановний пане президенте, наш трудовий колектив пишається своїм підприємством, і тому ми не маємо права допустити таке свавілля, яке призведе до руйнування підприємства та зведе нанівець все, що досягнуто такою важкою працею. Наші співробітники стояли на Майдані, воювали в АТО, і ми щиро віримо, що наша точка зору повинна бути почута ", – йдеться у зверненні колективу.

У листі також називають намір призначити Когута "цинічною зрадою національних інтересів" і "зневагою честі та гідності трудового народу".



Раніше з неофіційних джерел стало відомо, що Кабінет міністрів затвердив на посаду директора державного підприємства "Поліграфкомбінат "Україна" Ігоря Когута, колишнього директора ТОВ "Укрспецполіграфія" (консорціум ЄДАПС), а також керівника компанії "ЄДАПС-принт".



За даними джерела, питання про призначення одіозного підприємця було проголосовано з голосу, який вніс перший віце-прем'єр Степан Кубів, і зараз жодних документів у відділі кадрів щодо Когута немає.

"Можу з повною упевненістю сказати, що це призначення не узгоджувалося вжодному підрозділі Кабінету міністрів, та й не могло бути погоджено, адже людина з такою "вислугою" банально не пройшла би спецперевірку", – стверджує співрозмовник.



Як повідомлялося раніше, крісло керівника ДП "Поліграфкомбінат "Україна" виявилося вакантним після того, як попередній директор підприємства Максим Степанов переміг в конкурсі на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.



Консорціум ЄДАПС – одне з найбільших сумнозвісних утворень періоду Януковича, що друкували за завищеними цінами паспорти, водійські посвідчення, акцизні марки та голограми. Причім з метою збільшення наживи кількість захищених голограмою документів постійно збільшувалася. В останні чотири роки переважну більшість документів суворої звітності (паспорти, посвідчення, акцизні марки та інші) почав друкувати ПК "Україна", інші були скасовані через непотрібність.



Восени Верховна Рада законом забрала в Нацбанку "Поліграфічний комбінат "Україна" та передала його в сферу управління Міністерства фінансів.