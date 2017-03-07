Коли Apple випустить інноваційний iPhone: названо дату

Новий флагманський iPhone планують представити не раніше осені.

Як передає Business Insider, затримка з випуском може статися через складнощі виробництва.

За інформацією джерел видання, однозначно будуть представлені восени два iPhone, які стануть прямими спадкоємцями iPhone 7 і iPhone 7 Plus.

Третя версія смартфона повинна отримати гнучкий OLED-дисплей та оновлений сенсор для зчитування відбитків.

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Вартість нового iPhone складе понад тисячу доларів.

Виробництво інноваційного смартфону стартує не раніше вересня цього року. Відповідно, виробник не зможе запустити гаджет на ринок восени.

Як раніше писав сайт "24", у iPhone з вигнутим OLED-дисплеєм не буде роз'єму Lightning, натомість його оснастять портом USB-C.