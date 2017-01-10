Коли чекати нової епідемії грипу в Україні

За прогнозами вірусологів, найближчим часом показники захворюваності знизяться.

Однак на кінець лютого в Україні очікують нову хвилю епідемії. Загалом, епідемічні пороги по грипу та ГРВІ вже перевищено у 21-му регіоні України.

Так, в Кропивницькому різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Через це школярам, які сьогодні, 10 січня, мали вийти на навчання, продовжили канікули до 16 січня.

За даними місцевої влади, епідемічний поріг вже перевищений у багатьох районах Кіровоградської області, втім, найбільше людей підхопили недугу саме у Кропивницькому.

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До слова, на Черкащині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 38%.



Нагадаємо, протягом періоду з 26 грудня до 1 січня від захворювань на грип та ГРВІ в Україні померло 6 людей.