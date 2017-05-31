Коли електрокар стане дешевшим, ніж авто на бензині: прогнози Bloomberg

Дослідження Bloomberg New Energy Finance пророкує, що купувати електрокари стане вигідніше, ніж автомобіль на бензині, вже після 2025 року.

Саме тоді, за прогнозами агентства, ціни на електрокари стануть нижчими за ціни на бензинові авто.

Це пояснюється тим, що ціни на акумулятори постійно знижуються. А акумулятори – це половина ціни електрокара.

Керівництво бренду Renault, який випускає електрокар Zoe, вважають, що вартість електрокарів вже до 2020 року зрівняється з вартістю автомобіля на бензині.

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"У нас є дві криві. Одна – це скорочення витрат на електрокари, оскільки в технології постійно відбуваються прориви по вартості і ємності акумуляторів. Ціни ж на бензинові авто виростуть через регуляторну політику, яка посилиться", – розповів старший віце-президент компанії Жиль Норман.

На графіку, яке опублікував Bloomberg, вже в 2025 році середня ціна електрокара впаде нижче 30 000 доларів і продовжить знижуватися.

Як знизиться ціна на електрокари