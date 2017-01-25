09:36
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Навіщо санкції проти Росії. Звільнення поліцейських
Випуск новин
00:52, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці

08:28, сьогодні 607 Читать новость на русском
Зазвичай гикавка проходить протягом 20 хвилин
Зазвичай гикавка проходить протягом 20 хвилин / 24 Канал

Гикавка може застати нас в будь-якому місці: на роботі, в громадському транспорті чи театрі. І у цей момент ми ніяковіємо і хочемо позбутись цього якомога швидше, однак це не зажди вдається.

У інфографіці ви знайдете 7 порад, що допоможуть вам швидко побороти гикавку.

Допомога друга

Якщо гикавка захопила вас, скажімо, на роботі і поруч є вірний колега – попросіть його напоїти вас склянкою води. Таким чином ви витягнете шию вперед і вода "під правильним кутом промиватиме горло". Пити треба маленькими ковтками, злегка нахилившись вперед і витягнувши шию.

Дихання

Якщо ця неприємність трапилась з вами там, де не варто привертати зайву увагу (концерт, кіно тощо), спробуйте затримати дихання на кілька секунд – 10-15 буде достатньо.

Читайте також: Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись

Хоча ефективніше у цьому випадку буде правильно подихати. Підніміть руки над головою, потягніться і зробіть кілька глибоких подихів.

Перекус

Спробуйте пожувати якийсь смаколик. Бажано, щось кисле, солоне або солодке, наприклад сухарик.

Масаж

Інколи гикавка може виникнути через неправильну роботу шлунка, наприклад, якщо ви швидко і ситно поїли. Тож цей процес можна зупинити масажем. Якщо ви сидите, варто нагнутись трохи вперед та злегка натиснути на шлунок.

Вода і соломинка

Відомо, що гикавку можна зупинити маленькими ковтками води. Ми вам рекомендуємо пити воду через соломинку, тоді ковтки будуть короткими. Однак, при цьому не вживайте газованих напоїв, це лише ускладнить ситуацію.

Відвернення уваги

Часом цей неприємний процес можна зупинити, просто перемкнувши увагу від гикавки. Тож спробуйте згадати текст якоїсь пісні чи вірш.

Важливо!

Зазвичай гикавка має пройти протягом 20 хвилин. Якщо цей процес триває довше і ви мучитесь кілька годин – зверніться до лікаря, адже така гикавка може бути симптомом серйозного захворювання.

Теги: LifeStyle Здорове життя Інфографіка
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Закон про мову – это удар в спину со стороны Киева
сьогодні, 08:37 Закон про мову – это удар в спину со стороны Киева
Михайло Голубєв 3034
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
сьогодні, 08:28 Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
607
Мовний законопроект:
24 січня, 21:00 Мовний законопроект: "Нє учітє мєня гаваріть"
Яніна Ткачук 2 2366
Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
24 січня, 20:01 Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
Анна Косинська 1176
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук