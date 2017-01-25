Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці

Гикавка може застати нас в будь-якому місці: на роботі, в громадському транспорті чи театрі. І у цей момент ми ніяковіємо і хочемо позбутись цього якомога швидше, однак це не зажди вдається.

У інфографіці ви знайдете 7 порад, що допоможуть вам швидко побороти гикавку.

Допомога друга

Якщо гикавка захопила вас, скажімо, на роботі і поруч є вірний колега – попросіть його напоїти вас склянкою води. Таким чином ви витягнете шию вперед і вода "під правильним кутом промиватиме горло". Пити треба маленькими ковтками, злегка нахилившись вперед і витягнувши шию.

Дихання

Якщо ця неприємність трапилась з вами там, де не варто привертати зайву увагу (концерт, кіно тощо), спробуйте затримати дихання на кілька секунд – 10-15 буде достатньо.

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Хоча ефективніше у цьому випадку буде правильно подихати. Підніміть руки над головою, потягніться і зробіть кілька глибоких подихів.

Перекус

Спробуйте пожувати якийсь смаколик. Бажано, щось кисле, солоне або солодке, наприклад сухарик.

Масаж

Інколи гикавка може виникнути через неправильну роботу шлунка, наприклад, якщо ви швидко і ситно поїли. Тож цей процес можна зупинити масажем. Якщо ви сидите, варто нагнутись трохи вперед та злегка натиснути на шлунок.

Вода і соломинка

Відомо, що гикавку можна зупинити маленькими ковтками води. Ми вам рекомендуємо пити воду через соломинку, тоді ковтки будуть короткими. Однак, при цьому не вживайте газованих напоїв, це лише ускладнить ситуацію.

Відвернення уваги

Часом цей неприємний процес можна зупинити, просто перемкнувши увагу від гикавки. Тож спробуйте згадати текст якоїсь пісні чи вірш.

Важливо!

Зазвичай гикавка має пройти протягом 20 хвилин. Якщо цей процес триває довше і ви мучитесь кілька годин – зверніться до лікаря, адже така гикавка може бути симптомом серйозного захворювання.