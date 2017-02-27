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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Коли "міністер" Насалик їздить до Плотницького, то це державна політика, – Віра Савченко

18:03, сьогодні 890
Віра та Надія Савченки
Віра та Надія Савченки / Getty Images

Віра, сестра народного депутата Надії Савченко, відповіла на обвинувачення щодо її сестри, яка відвідала українських полонених на території окупованого Донбасу.

Відповідний допис з’явився на її сторінці у Facebook.

"Подвійні стандарти це коли: 1) міністер енергетики Насалик їздить до Плотницького в "лднр" домовлятися, а його брат при цьому нардеп у ВР!? Що там з законом про корупцію – то це "державна політика", 2) в окупованому Донецьку продають цукерки "Рошен" – то це "економічні інтереси держави", – іронічно наголошує сестра льотчиці.

Крім того, Віра не вважає зрадою, що її сестра їздить на окуповані території.

"1) Савченко шукає по тюрмах, на окупованому донбасі, наших хлопців, Воїнів ЗСУ. Намагається витягнути наших, то у нашій державі це вважають зрадою, 2) Рубан намагається вивезти полонених українців з окупованої території – аналогічно", – підкреслила Савченко-молодша.

Савченко, Донбас

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Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".

Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.

27 лютого на шляху до "ДНР" СБУ затримала Володимира Рубана, який їхав по Савченко.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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