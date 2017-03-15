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Коли набридло американо: 5 альтернативних рецептів кави

13:27, сьогодні 83 Читать новость на русском
Оригінальні рецепти кави
Оригінальні рецепти кави / woman-in-city.ru

Розпочинати день із чашки ароматної кави – постійна звичка багатьох із нас. Однак звичайна заварна кава рано чи пізно набридає.

Ми зібрали для вас 5 оригінальних та незвичних рецептів кави, які точно урізноманітнять ваш ранок.

З фундуком

Для цього рецепту просто достатньо перемолоти кілька горішків у млинку для кави та заварювати його разом із напоєм. До того ж, горіховий смак зробить ваш напій солодшим і цукор може не знадобиться.

З сіллю та апельсином

Не лякайтесь такого поєднання. Адже кава та апельсин чудово поєднуються один з одним. А через сіль напій не буде солоним, а лише підкреслить тонкий смак та аромат інших складників.

Заварюйте каву в турці як зазвичай, лише додайте до неї щіпку солі. Після того, як кава підійметься, зняти її з вогню, додати чайну ложку соку апельсина та трохи його цедри. Аби кава увібрала всі аромати, їй потрібно трохи настоятись.

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З яйцем

Для кави потрібен тільки жовток. Його потрібно добре збити з цукром до утворення піни. До суміші повільно влити гарячу каву та ретельно вимішати. Не потрібно виливати усе одразу, адже від гарячої рідини яйце може зваритись та смачного напою ви точно не отримаєте.

З плавленим сиром

Для цього рецепту потрібно трохи заморочитись, але воно того варте.

Плавленого сир (краще обирати звичайний вершковий м’який або пастоподібний, адже кава зі смаком бекону вам навряд сподобається). Закип’ятити молоко, додати до нього сирок і щіпку солі та ретельно усе вимішати.

Після цього сирно-молочну суміш потихеньку влити до звареної кави, додати цукор за смаком.

Із м’ятою

Така кава точно взбадьорить навіть після безсонної ночі, адже тут комбо кофеїну та м’яти. На дно чашки покладіть 4 листочки свіжої м’яти, злегка пожмакайте їх ложкою та залийте щойно звареною кавою. Каві треба дати кілька хвилин настоятись та за смаком можна додати цукру. Вуаля!

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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