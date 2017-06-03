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Коли найкорисніше пити каву: вчений назвав час

07:15, сьогодні 1559 Читать новость на русском
Коли найкорисніше пити каву: вчений назвав час
/ Фото з відкритих джерел

Існує чітко визначений час, коли організму корисно випити чашку кави.

Таку думку висловив нейробіолог з Університету штату Мериленд Стівен Міллер, передає Gazeta.ua.

Провівши аналіз біоритмів науковець зазначив. що для кавування важливо обирати той час, коли в організмі відзначається найнижчий рівень гормону кортизол, з яким і взаємодіє кофеїн.

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Цей гормон відповідає за врегулювання роботи біологічного годинника й змушує людину прокидатися вранці. Але через годину після прокидання рівень коррозилу в організмі знижується.

Тож першу чашку кави варто пити між 09:30 та 11:30. А друге горня кави за день вчений рекомендує пити після обіду – між 15:30 та 16:30.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Здорове життя Поради Здорове харчування
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