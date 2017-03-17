Коли організм сигналить: 7 ознак, що вам не вистачає води

Багато людей усвідомлюють, що п'ють мало води та нічого не роблять із цим. Однак деколи симптоми зневоднення бувають досить неочікуваними.

Ігнорувати явні ознаки дефіциту води не варто, адже наслідки можуть бути дуже негативними.

Біль в шиї

Якщо вірити традиційній китайській медицині, то біль в шиї напряму пов'язаний з нирками. Тож якщо у вас постійні болі в шиї, які не проходять, постарайтесь пити побільше води, окрім медикаментів призначених лікарем.

Суха шкіра та екземи

Це найбільш очевидний симпот зневоднення. Однак багато свіжої та чистої води – це запорука здорової та сяючої шкіри. До того ж, випиваючи достатню кількість води, можна полегшити симптоми екземи.

Окрім того. надмірно суха шкіра може бути пов'язана із дефіцитом жирних кислот в раціоні.

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Зморшки

Під час старіння наш організм втрачає дуже багато вологи. Шкіра в першу чергу це відчуває, вона втрачає пружність і стає дуже сухою.

Випивати достатньо води – це і є ця пігулка від старості. Адже ніякі креми не зможуть відновити водний баланс в організмі і тим самим лікувати шкіру зсередини.

Темні кола під очима

Знову ж таки – косметика не завжди може прикрити те, що потрібно лікувати зсередини. Це стосується і синців під очима.

Темні кола під очима може викликати і дефіцит води в організмі, тож варто спробувати пити побільше води. Якщо ж навіть після цього кола не зникають – краще перевірити свою печінку та нирки у лікаря.

Проблеми із травленням

Найчастіше від недостатньої кількості води в організмі людина часто страждає від запорів. Щоб харчові волокна в шлунку добре перетравлювались, йому потрібно багато води.

Якщо ви постійно страждаєте від закрепів, спробуйте пити багато води та вживати їжу багату на клітковину. Ймовірно, ваш стан значно покращиться.

Дискомфорт в області попереку

Часто постійні спазми в області попереку говорять про проблеми із нирками. Від недостачі води вони запалюються та сповіщають про порушення їх роботи чи наявність каменів.

Від каменів в нирках, якщо вони все ж є, позбавити зможе лише хірург. Однак полегшити дискомфорт можна за допомогою води. Гірше точно не буде.

Звіриний апетит

Якщо ви довго та наполегливо працюєте над схудненням, але не можете контролювати свій апетит – ймовірно ви не п'єте достатньо води. Через зневоднення ви постійно відчуватимете голод та гостре бажання перекусити.

Організм часто плутає голод зі спрагою. Тож кожного разу, як ви відчуєте голод, спробуйте випити склянку води та почекати кілька хвилин.