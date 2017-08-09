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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коли помиряться українці та росіяни: прогноз від американського політолога

13:14, сьогодні 658 Читать новость на русском
Українці та росіяни помиряться через 10 років після завершення війни
Українці та росіяни помиряться через 10 років після завершення війни / Фото з вільних мереж

Більш-менш нормальні відносини між Росією і Україною встановляться приблизно через десять років після закінчення війни. Проте українці не повинні забувати дії Росії.

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив американський політолог, екс-спецрадник Держдепартаменту США з національних проблем СРСР і країн Балтії Пол Гобл.

"Ніщо не вічне. Очікую, що між Україною і Росією встановляться більш нормальні відносини через десятиліття або близько того після припинення агресії. Але українці ніколи не забудуть дії Росії, і не повинні", – сказав Гобл.

Читайте також: Російська журналістка пояснила, чому українці і росіяни не один народ

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія
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