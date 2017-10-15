Коли потрібно робити перерву під час робочого дня: відповідь вчених

Щоб не почуватися втомленим та бути максимально продуктивним – протягом робочого дня потрібно робити перерви. Але пам'ятайте, що перевірка соцмереж – це не відпочинок під час роботи, а швидше його головний ворог.

Техніки тайм-менеджменту, наприклад Pomodoro, припускають поділ робочого часу на активну роботу і перерви. Такі робочі "забіги", що чергуються з відпочинком, дійсно підвищують продуктивність. Однак скільки часу має пройти між ними?

Читайте також: 10 ознак того, що вам треба негайно відпочити

Згідно техніці Pomodoro, слід робити 5-хвилинну перерву після 25 хвилин роботи, а після чотирьох таких підходів потрібно влаштувати довший відпочинок. А ось творці інтернет-сервісу DeskTime шляхом численних досліджень виявили зовсім інші числа.

Вони з'ясували, що найпродуктивніші співробітники ділять свій час таким чином: 52 хвилини зосередженої роботи і 17 хвилин відпочинку.

Ефективність даної техніки пояснюється декількома причинами:

- знаючи, що скоро настане перерва, ви працюєте більш зосереджено і цілеспрямовано;

- якщо ви наполегливо працюєте довше 52 хвилин, то це може привести до втрати працездатності;

- сидіти на місці по вісім годин на день шкідливо для здоров'я. Регулярна фізична активність протягом робочого дня позитивно впливає як на здоров'я, так і на здатність концентруватися.